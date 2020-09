Gazzetta: “Stadi, Parma e Sassuolo al via con mille tifosi”

Gazzetta, la Serie A sperimenta l’apertura al pubblico parziale sul modello tedesco che per il momento apre al venti per cento

MILLE TIFOSI- “Stadi, Parma e Sassuolo al via con mille tifosi”. Titola così la rosea odierna in fondo alla prima pagina, il centro pagina è dedicato invece alla ripartenza del campionato, definito “della speranza”.