Gazzetta, scudetto sottosopra: le due facce di Milano

Gazzetta, in prima pagina odierna Conte e Pioli a contendersi la città di Milano in una sfida che durerà ancora per molti mesi. Partiamo con l’Inter: “Niente alibi, ora Conte volta pagina: deve vincere il campionato”.

MILAN- “Special Pioli colleziona solo primati ed Ibra rientra senza fretta”. Così la rosea di questa mattina a sottolineare le differenze tra i due club, con l’Inter fuori dall’Europa ed il Milan qualificato ai sedicesimi di Europa League come primo del girone. Un’altra differenza sottointesa è molto probabilmente quella che riguarda gli ingaggi dei due tecnici per i quali ballano circa 10 milioni di differenza in favore di Conte, obbligato ora a vincere il campionato.