Gazzetta, Sacchi: «Pioli, grandezza tecnica ed umana. Mi sta stupendo»

Gazzetta, Arrigo Sacchi parla di Pioli con grande stima nel momento in cui la classifica post Covid lo pone al vertice insieme all’Atalanta.

VALORI UMANI E PROFESSIONALI- «Conosco Stefano da tempo, l’ho sempre stimato come un’ottima persona, lo pensavo un tecnico bravo ma non moderno. Oggi non solo possiede valori professionali e umani di altissimo livello, mi sta stupendo per i miglioramenti che è riuscito a ottenere in pochi mesi dai propri giocatori e per le idee che hanno permesso questa trasformazione».

ORGOGLIOSO DI TUTTO- «Stefano è il grande protagonista di questa identità di gioco che certifica la crescita sua e dei suoi giocatori. Se non rimarrà non avrà problemi a trovare altre panchine: in ogni caso dovrà essere orgoglioso di quello che ha fatto e dei suoi comportamenti. Testimoniano la grandezza tecnica e umana».