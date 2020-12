Gazzetta, perla di Hauge: anche il Milan in versione baby sa solo vincere

Gazzetta, il Milan anche in Europa fa la cosa che gli riesce meglio, ovvero vincere, la situazione è completamente ribaltata rispetto a prima

Gazzetta, il Milan anche in Europa fa la cosa che gli riesce meglio, ovvero vincere, la situazione è completamente ribaltata rispetto a prima, ovvero ad un anno fa, quando Pioli era ancora nel limbo ed assorto nel dubbio “Ibra, non Ibra”. Oggi la realtà è ben diversa, c’è anche il primo posto in Europa, la rosea lo celebra così: “Perla di Hauge, anche il Milan versione Baby sa solo vincere: primo in Europa”. E ancora: “Maldini, Dalot, Kalulu e Colombo: Pioli schiera tanti ragazzi ma il risultato non cambia, lo Sparta Praga si inchina”.

COMANDA HAUGE- Il volto pulito ancora da ragazzino ed una personalità in campo da spaventare chiunque, Hauge si presenta così sulla corsia sinistra rossonera, dove d’ora in avanti cercheranno di arginare maggiormente. Il quotidiano mostra però maggiore attenzione a tutto il comparto giovani, vera anima della svolta rossonera. La cosa curiosa è che l’esterno norvegese sembra un ragazzino mentre Donnarumma (ieri Tatarusanu al posto suo) sembra molto più grande, in realtà la classe è la stessa.