Gazzetta, Pato: «Maldini merita di lavorare con tranquillità»

Gazzetta, prima pagina, nel taglio basso le parole di Pato in merito alla situazione attuale della società rossonera, avvolta tra dubbi ed incertezze. Le più grandi riguardano la permanenza di Ibra e Maldini, come ricordato dal fantasista brasiliano.

LASCIARLO LAVORARE- «La società deve lasciarlo lavorare, conosce la testa dei giocatori, sa cosa significhi questo club ed è in grado di riportarlo in alto. Mi auguro possa avere una strada lunga in rossonero. La proprietà deve puntare su persone così e dargli la tranquillità di poter fare il loro lavoro. Ci ho giocato insieme e so cosa può dare al Milan. Da compagno mi ha dato consigli e aiutato, una volta ci siamo anche scontrati, lui è un personaggio molto schietto. Ci sentiamo regolarmente, l’ultima volta è stato due settimane fa».