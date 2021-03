Gazzetta: «Notte da Diavoli, a Manchester Milan in emergenza»

Gazzetta: Milan in emergenza a Manchester. Leao e Kessie titolari. Rossoneri a caccia di gol qualificazione

Questa sera il Milan sfiderà il Manchester Utd all’Old Trafford nel match valido per gli ottavi di andata di Europa League. I rossoneri sono a caccia di gol qualificazione.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Stefano Pioli è in chiara emergenza, visto che nemmeno Theo Hernandez e Rebic sono riusciti a recuperare in tempo. Il tecnico milanisti si affiderà alla qualità di Leao e alla fisicità e potenza di Franck Kessie.