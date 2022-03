Ascolta la versione audio dell'articolo

Clamoroso Gazzetta: Giroud si lascia cadere su Skriniar. La moviola della rosea dopo il derby di Coppa Italia

Moviola che fa storcere il naso ai tifosi del Milan quella de La Gazzetta dello Sport all’indomani di Milan-Inter.

Mariani detta la linea del “giocare”: spesso ben posizionato, valuta due situazioni d’area a cavallo fra il primo e il secondo tempo. Alla fine della prima frazione, Saelemaekers e Calhanoglu vengono a contatto in area milanista: sbracciano entrambi, prima l’interista e poi il milanista. Giusto lasciar correre. All’alba della ripresa, situazione molto “borderline”: Skriniar – non occupandosi del pallone ma solo dell’uomo – cintura in maniera plateale Giroud che però, appena sentito il contatto, si lascia cadere decisamente in fretta. Situazione molto al limite che è scelta esclusivamente del direttore di gara (non del Var) che vede e valuta l’intensità: quel “crollo” di Giroud ha evidentemente indotto l’arbitro a non assegnare il rigore. Poi, (57’ s.t.) il giallo a Lautaro nel brutto colpo di suola sulla mano di Maignan che è andato in anticipo sul pallone: imprudenza nello slancio, non da cartellino rosso. Manca ungiallo a Florenzi per fallo su Calhanoglu.