Gazzetta, Milan: metà scudetto ma che crollo. L’Atalanta è travolgente

Gazzetta, in prima pagina l’immagine di un Ibra contrariato durante un’azione di gioco, simbolo di una serata storta come detto da lui stesso

Gazzetta, in prima pagina l’immagine di un Ibra contrariato durante un’azione di gioco, simbolo di una serata storta come detto da lui stesso: “Milan, metà scudetto ma che crollo. L’Atalanta di Ilicic è travolgente: 3 goal. Ibra si arrabbia”.

DUE ASPETTI INTERESSANTI- Su tutto la prestazione di Ilicic, come sottolineato dalla rosea, autentica mina vagante nell’area rossonera, un giocatore che qualche mese fa non voleva più saperne ed ora torna al Meazza per far impazzire la difesa rossonera. C’è sempre lui nelle azioni pericolose dei bergamaschi, nonché sul 2-0 dal dischetto. Ibra si arrabbia? Un po’ forse ma comunque un sorriso gli scappa e anche se ammette di essersi sentito solo nel primo tempo, lo fa in maniera del tutto tranquilla e costruttiva.