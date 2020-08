Gazzetta, mercato Milan in uscita, la rivoluzione partirà dalla difesa, mantenendo l’attenzione su alcuni capisaldi intoccabili

DENTRO E FUORI- “In&out: attacco spaziale, ma adesso il Milan ripensa alla difesa”.Titola così la rosea in merito al mercato estivo rossonero, si riparte da alcuni capisaldi come Hernandez, Romagnoli e Kjaer, mentre altri giocatori, come probabilmente Calabria e Rodriguez, sarebbero destinati ad andare via. Così la rosea internamente.