Gazzetta: «Juventus il nono scudetto è tuo, match point a Udine»

Gazzetta dello Sport: giovedì 23 luglio, la Juventus avrebbe il match point scudetto, qualora battesse l’Udinese. L’Inter stop, è terza

«Juventus lo scudetto è tuo» – così titola in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Ieri, l’Inter non è andata oltre lo 0-0 in casa contro la Fiorentina e ha dunque regalato il primo match point alla formazione guidata da Maurizio Sarri.

In caso di vittoria a Udine, la Vecchia Signora si potrebbe laureare campione d’Italia per la nona volta consecutiva. L’Atalanta vince contro il Bologna ed è seconda, oggi la Lazio può accorciare sui nerazzurri di Conte.