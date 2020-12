Gazzetta, il Milan prova a rilanciare la fuga: muro verde su Quagliarella

Gazzetta, vincono Juve, Inter e Lazio le quali mettono pressione sul Milan capolista nonostante il vantaggio rossonero anche senza vittoria

Gazzetta, vincono Juve, Inter e Lazio le quali mettono pressione sul Milan capolista nonostante il vantaggio rossonero anche senza vittoria. Vale a dire che in caso di non vittoria contro la Sampdoria, rimarrebbe comunque un vantaggio da gestire, seppur ridotto. Opzione che difficilmente Pioli ed Ibra vorranno prendere in considerazione, quest’ultimo senza poter entrare in campo.

IL MURO VERDE- La rosea di questa mattina definisce così la coppia di centrali che andrà a fronteggiare Quagliarella, centravanti della Sampdoria. Parliamo di Gabbia e Romagnoli che insieme non hanno mai giocato in questa stagione. Kjaer assente giustificato, Donnarumma dovrà prestare maggiore attenzione ad una difesa attenta ma diversa.