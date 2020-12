Gazzetta, Ibra che botta: un altro infortunio. Salta anche la Juve

Gazzetta, in prima pagina l’infortunio di Ibrahimovic intento a recuperare per la gara con il Sassuolo ma costretto a fermarsi ancora

Gazzetta, in prima pagina l’infortunio di Ibrahimovic intento a recuperare per la gara con il Sassuolo ma costretto a fermarsi ancora. Salterà anche la Juve il 6 gennaio secondo la rosea, sono queste le tempistiche dettate dal quotidiano che in prima pagina spiega quanto accaduto ieri in allenamento. (LEGGI QUI)

ORA REBIC E LEAO- “Cede il polpaccio, obiettivo rientro a metà gennaio. Ora Pioli chiede i goal a Rebic e Leao”. Così la rosea mentre domani pomeriggio a Reggio Emilia in contemporanea con l’Inter un’altra gara difficilissima.