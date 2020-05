Gazzetta, Conte sulla Serie A: «Una data? servono più garanzie»

Gazzetta, nel taglio alto della prima pagina odierna le parole del premier Conte sulla ripartenza della Serie A in primis allenamenti

Gazzetta, nel taglio alto della prima pagina odierna le parole del premier Conte sulla ripartenza della Serie A, in primis allenamenti collettivi in partenza da domani.

ANCORA PRUDENZA- “Serie A, ripresa a singhiozzo. Conte: «Una data? servono più garanzie. Per ora non ci sono». Si agli allenamenti di gruppo, no alle partitelle, il campionato resta in bilico. Intanto al Parma due giocatori in isolamento. Il premier riapre cinema e teatri ma resta prudente sul calcio”.