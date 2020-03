Gazzetta: «Codice Ibrahimovic, senza passione non si fa nulla»

Gazzetta dello Sport: venerdì 6 marzo, visti i dubbi relativi al futuro di Boban e Maldini, anche Ibrahimovic sarebbe in bilico

La situazione in casa rossonera parrebbe sempre più complicata. Ivan Gazidis avrebbe iniziato una sorta di rivoluzione: Boban parrebbe sempre più vicino all’addio, così come Paolo Maldini, trovatosi in contrasto con l’amministratore delegato rossonero per la scelta di Rangnick, come possibile nuovo direttore tecnico e allenatore. In bilico ci sarebbe anche la posizione di Zlatan Ibrahimovic.

Il gigante svedese è legato al Milan sino a giugno. Boban e Maldini avevano già pianificato le mosse per il rinnovo. Ora tornerebbe tutto in discussione e Zlatan lancia segnali: «Senza passione non si fa nulla».