Gazzetta, Calhanoglu: due giorni senza allenarsi e incertezza sul recupero

Gazzetta, a pag. 10 un focus sulle condizioni di Calhanoglu fermo da due giorni e quindi a rischio per la gara di domani sera con il Cagliari: “Per il secondo giorno consecutivo -si legge- Calhanoglu ha saltato l’allenamento a Milanello. Trattandosi del lavoro di venerdì e sabato, antivigilia della trasferta rossonera a Cagliari, è improbabile che si rimetta così rapidamente da salire sull’aereo per la Sardegna”.

PROBLEMA TAMPONE- Come riporta la rosea, la preoccupazione in casa Milan, oltre al problema alla caviglia che lo aveva fermato recentemente per poi recuperarlo contro il Toro, riguarderebbe un tampone dall’esito incerto, per il quale si mantiene una certa riservatezza ma con grande attenzione sulla concretezza dell’esito, avendo già maturato l’esperienza con Donnarumma ed Hauge.