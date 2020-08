Gazzetta, il Milan a pag. 12 con Brahim Diaz protagonista del mercato rossonero in entrata, i tifosi già sognano il Theo Hernandez bis

VIA LIBERA- “Avanti su Brahim. Via libera dal Real”. Titola così la rosea, poi l’approfondimento: “L’affare in prestito con diritto di riscatto può chiudersi in fretta: è il giocatore che deve decidere e la stima di Zidane lo blocca un po’”.