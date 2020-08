Gazzetta, Abbiati: «Gigio? Probabile rossonero a vita. Deciderà lui»

Abbiati, una lunga intervista a Gazzetta dello sport, chi meglio di lui potrebbe parlare di un portiere, in questo caso di Donnarumma

ROSSONERO A VITA- «Lo avevo già auspicato in passato e lo ripeto: Gigio potrebbe restare in rossonero a vita. L’unico dubbio che mi pongo è che arrivi un giorno in cui si possa soffermare a riflettere più del solito, dicendo di voler alzare un trofeo. A quel punto la risposta se restare ancora, o meno, la potrebbe trovare solo dentro sè stesso. L’importante è che non rischi di andare via a zero: quello proprio non lo accetterei».