Gazidis non fa sconti: tre sicure cessioni nel prossimo calciomercato

Il prossimo anno il Milan partirà con un nuovo progetto tecnico e sportivo: tre sono i sicuri partenti per volere di Gazidis ed Elliott

C’è nuovamente aria di rivoluzione in Casa Milan, ma questa volta a cambiare faccia non sarà la proprietà bensì la rosa del Diavolo che, per volere di Gazidis ed Elliott, vedrà tre giocatori lasciare sicuramente Milanello nella prossima sessione di calciomercato: uno di questi sarà Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto nel prossimo giugno e che non verrà rinnovato, e Simon Kjaer scelto in corsa per sostituire l’infortunato Duarte da Maldini e Boban.

Il terzo partente in casa rossonera dovrebbe essere Alexis Saelemaekers, il Milan infatti non intende pagare il riscatto di 3,5 milioni fissato questo gennaio visto anche che il giocatore non ha quasi mai avuto modo di mettersi in luca nel corso di questa stagione.