Gattuso al Milan aveva chiesto l’acquisto di Veretout

La scorsa estate Jordan Veretout era stato cercato dal Milan, prima di accasarsi alla Roma. Lo voleva anche Gattuso

La scorsa estate Jordan Veretout era stato cercato dal Milan, prima di accasarsi alla Roma. Mario Giuffredi, agente del giocatore francese, a Radio Kiss Kiss ha svelato un retroscena di mercato. Secondo il procuratore era stato Gennaro Gattuso a chiedere l’acquisto del regista:

«Quando lo stavo prendendo in procura andai in Francia, chiamai Gattuso e mi consigliò di prenderlo subito. Lo voleva anche al Milan, è un calciatore importante per l’allenatore azzurro. Ci fosse stato Gattuso al Napoli già in estate, credo che sarebbe arrivato».