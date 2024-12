Gasperini: «Striscia di vittorie gratificante, ma dobbiamo dimenticare Roma e Milan. Ancelotti? E’ uno dei migliori»

Gasperini in conferenza stampa ha citato la vittoria contro il Milan: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta verso il Real Madrid

LE DICHIARAZIONI – «Per noi è indubbiamente un ottimo momento, arriviamo da una striscia di vittorie gratificante. Non possiamo che essere soddisfatti, anche di ciò che abbiamo regalato ai tifosi, si percepisce l’elettricità. Ma dobbiamo dimenticare Roma e Milan, non dobbiamo ascoltare i vari giudizi, dobbiamo recuperare la miglior concentrazione, per giocare una partita importante, che ci mette nella condizione di offrire un buon calcio. Ancelotti? Non so quella che è la situazione di Ancelotti, ma probabilmente è uno degli allenatori migliori al mondo. Mi è dispiaciuto molto che non sia venuto a Parigi, non era un premio alla carriera, poi il resto fa parte del nostro mestiere».