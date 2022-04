Garlando: «Vi spiego dove deve crescere il Milan»

Luigi Garlando, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha analizzato il rendimento del Milan: ecco il suo pensiero

Dalle colonne della Gazzetta della Sport, Luigi Garlando ha analizzato l’andamento del Milan in questa stagione:

«Non è solo questione di tiri in porta, è soprattutto questione di rifinitura, di ultimo passaggio, di pazienza per liberare spazi. Diaz ha fatto troppo poco e troppi sono stati i palloni isterici buttati in mezzo. È qui che il Milan, anche sul mercato, dovrà crescere di più. Il gioco ce l’ha, solido e bello. Deve migliorare lo sbocco al gol, specie contro squadre chiuse».