Garcia: «È un giocatore versatile, a mio avviso regista perfetto»

Garcia, ex allenatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Kamara

Garcia, ex allenatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Kamara:

«Kamara è un giocatore di grande prospettiva. È bravo nel contrastare gli avversari, perché è anche forte nei duelli. Sa recuperare tanti palloni e vede bene il gioco, anche come primo “rilanciatore”, insomma per me è un regista perfetto. È uno dei giocatori forte anche nei calci piazzati, nonostante l’altezza, perché ha i tempi di inserimento. Deve migliorare nel rapporto con i gol».