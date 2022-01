Ganz: «Vi spiego l’infortunio di Giuliani»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto ai microfoni di Milan News 24, Maurizio Ganz ha raccontato il problema fisico avvertito da Laura Giuliani prima della partita contro la Sampdoria:

GIULIANI E BABB – «Ha fatto questa parata, ha sentito leggermente indurirsi sulla parte bassa della schiena, non abbiamo rischiato, abbiamo messo dentro Babb, non era facile per lei da ex però ha dimostrato la personalità giusta e la testa giusta».