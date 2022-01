ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Ganz ha parlato dopo la vittoria del Milan femminile col Verona. Ecco le parole dell’allenatore rossonero a Milan Tv:

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto quello che abbiamo provato in settimana, abbiamo fatto grandi gol, abbiamo fatto 6 gol con sei giocatrici diverse questo è anche importante»

MARCATRICI DIVERSE – «Più opzioni hai più diventi imprevedibile, penso che una squadra così debba avere tante giocatrici che possono andare in gol, speriamo di mandarne sempre di più e distribuire per tutta la rosa diventa fondamentale, più bello per l’allenatore vederle giocare, potersi esprimere, fare gol»

CONSAPEVOLEZZA – «In Supercoppa abbiamo dimostrato grande qualità nel gioco nello sviluppo come abbiamo fatto oggi, a conti fatti la continuità deve essere così poi è chiaro i risultati aiutano sempre però credo che le giocate di oggi contro la Roma e la Juventus si siano viste siamo più consapevoli delle nostre forze, dobbiamo crederci sempre di più, siamo sulla strada giusta»