Ganz: «Vittoria sofferta, ci abbiamo creduto»

Maurizio Ganz ha parlato ai canali ufficiali del club nel post partita di Napoli Milan Femminile. Ecco cosa ha detto

Le parole di Maurizio Ganz ai canali ufficiali del club nel post partita di Napoli Milan Femminile. Ecco cosa ha detto:

«Il campionato di Serie A si sta alzando velocemente, tecnicamente e fisicamente. Abbiamo affrontato un ottimo Napoli. La vittoria è stata difficile, ho detto alle ragazze di giocare 98 minuti e non aver fretta di segnare. Speravo un po’ prima. Anche loro hanno avuto occasioni clamorose per andare in vantaggio. Abbiamo sbagliato molto, però abbiamo avuto gioco e costruito. Dobbiamo continuare ad allenarci nel modo giusto, sperando di trovare la condizione adatta. Sicuramente dopo la Nazionale è sempre difficile arrivare con una forma accettabile. Ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo fatto un grande gol con Emelyne, sono contento perché l’ho messa dentro al momento giusto e ci ha dato l’opportunità di portare a casa i tre punti»