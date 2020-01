Gandini: «La smentita di Arnault potrebbe essere di facciata»

Umberto Gandini, ex dirigente del Milan, si è fatto un’idea chiara della smentita di Arnault sulla trattativa per l’acquisto del Milan

Intervistato dalla Radio Sportiva, il manager ha spiegato come non sia del tutto tramontata l'ipotesi di cessione societaria da parte di Elliott:

«Credo che la dichiarazione di Arnault sia stata necessaria per frenare le tante voci. Può anche essere stato un modo per togliere i riflettori da questa situazione, se l’affare si dovesse fare le notizie uscirebbero solo a cose concluse».