Galliani sulla lotta scudetto: «Sono convinto che comincerà un nuovo campionato». Le parole dell’attuale ad del Monza

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it della lotta scudetto tra Napoli, Juve, Inter e Milan. Ecco le parole dell’attuale amministratore delegato del Monza:

«Per me è un nuovo campionato, sono convinto di questa cosa. Non riesco a chiamarla ripresa del campionato. Quando finisce un campionato e poi ne ricomincia un altro, non è mai quello che è finito. Per me è finito un campionato e ce n’è uno nuovo, non ho idea di cosa succede. Non so cosa vuol dire per gli allenatori che magari magari fanno male all’inizio e e bene dopo. Io amo le statistiche, magari quell’allenatore cala in primavera…ma quale è la primavera della stagione? Adesso è l’autunno perché comincia un nuovo campionato. Sarà un’altra classifica, poi si sommerà alla precedente. Comincia un nuovo campionato di 23 partite. Certo che se hai un vantaggio o uno svantaggio alla fine contano…vedrete che queste 23 partite la classifica sarà completamente diversa rispetto al vecchio campionato».