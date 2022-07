Galli: «Milan, Scudetto punto di partenza. Ora si apre il vero libro in cui scrivere grandi successi». Le sue dichiarazioni

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli ha parlato così della prossima stagione del Milan:

«Per tutti deve valere un presupposto: al Milan lo scudetto è il punto di partenza, la dimensione del club resta principalmente internazionale, devono saperlo. Il titolo di Campioni d’Italia è stato un grande risultato, arrivato addirittura in anticipo sui tempi, ma da ora si apre il vero libro del Milan, in cui scrivere di altri grandi successi. Ha ragione Ibra: qui ti ricordano solo se vinci. Adli l’ho visto entrare nel modo giusto, in punta di piedi. Deve capire la dimensione del nostro campionato, diverso dagli altri. Mi aspetto molto da Pobega, ha qualità, forza, tempi di inserimento. Può prendere il posto di Kessie e diventare molto utile per Pioli.»