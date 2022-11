Galeone sul Milan: «Non deve vincere necessariamente lo scudetto»

Giovanni Galeone, famoso ex allenatore, ha parlato degli obiettivi del Milan in questa stagione: lo scudetto non è obbligatorio

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha parlato così del Milan:

«Io non so se Pioli abbia dato indicazioni e penso che Maldini e Massara avrebbero fatto anche altre operazioni se avessero avuto i poteri. Ma l’Italia non è l’Inghilterra e il passaggio di proprietà nei momenti cruciali del mercato non ha aiutato. In altri tempi non si sarebbe andati avanti due mesi a discutere dell’acquisto di De Ketelaere su un milione di differenza. Immagino che la società voglia testare la squadra in Europa e intervenire in maniera più massiccia nella prossima stagione. In questa non sarà importante vincere un altro scudetto, ma confermarsi nei primi e restare in Champions per programmare».