Gravina ne è certo: «Spalletti perfetto per l’Italia, c’è un motivo»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato la scelta di Luciano Spalletti come nuovo CT dell’Italia: le dichiarazioni

Durante la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti come CT dell’Italia, Gravina ha spiegato:

Abbiamo reagito con stile a una crisi importante, lasciando da parte la rabbia. La delusione c’è stata non possiamo negarlo. Ma ora cominciamo una storia nuova, un capitolo inedito dicendo che gli italiani avranno non solo un grande tecnico, ma una grande persona. Inizia una nuova pagina direi, un nuovo capitolo nella storia azzurra una storia importante che appassiona milioni di italiani, un capitolo inedito di questo libro. Inizia l’era di Luciano Spalletti, in pochi giorni abbiamo dovuto rimediare a una crisi imprevista, senza precedenti almeno per le modalità. Ma abbiamo avuto la fortuna di trovare una persona le cui qualità sono davanti a tutti: mi ha colpito il lato umano sul quale abbiamo avuto l’intuito di investire, le sue idee innovative le sue qualità le ho apprezzate da subito