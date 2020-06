Gabriel: «Col Milan attenzione al clima caldo e alla fisicità»

Gabriel, ex portiere del Milan, ha parlato della prossima sfida di campionato proprio contro i rossoneri di Pioli

Gabriel, ex portiere del Milan, ha parlato della prossima sfida di campionato proprio contro i rossoneri di Pioli: «Il Milan è stata la mia prima squadra in Europa e grazie ai rossoneri ho potuto coronare il sogno che nutrivo fin da piccolo. Ovvio che durante i novanta minuti, così come già accaduto nella gara di andata, non ci sarà spazio per i ricordi. Sarà necessario mettere fisicità, corsa e soprattutto testa. Ovvio che il clima caldo del periodo inciderà tanto sulla prestazione fisica, ma come brasiliano non mi spaventa: se stresseremo fisico, sarà la testa a dover gestire al meglio le forze» ha dichiarato all’Ansa.