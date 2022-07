Gabbia ingabbiato: il Milan per il momento non lo cede. C’è il vincolo delle liste Uefa

Come scrive Tuttosport il futuro di Matteo Gabbia per ora è stato messo in stand-by. Per il difensore c’è il pressing della Sampdoria che prova a prenderlo da gennaio scorso. Gabbia vorrebbe più spazio e il Milan sarebbe disposto a lasciarlo partire ma essendo il giocatore un prodotto del vivaio rossonero farebbe comodo per le liste Uefa.

A questo punto è probabile che il giocatore resti almeno fino alla seconda metà di agosto quando l’arrivo di un altro difensore centrale potrebbe sbloccare la situazione.