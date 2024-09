Gabbia Milan, mossa INCREDIBILE di Fonseca! Gliel’ha DETTO a Milanello, cosa SUCCEDE nel derby

Gabbia-Milan, mossa incredibile di Paulo Fonseca: il tecnico rilancia il difensore italiano nel derby di questa sera contro l’Inter

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, trovano conferma le voci degli ultimi giorni in merito alla formazione che Paulo Fonseca ha in mente di schierare nel derby di questa sera tra Inter e Milan a San Siro.

Il tecnico portoghese avrebbe definitivamente deciso di mandare in panchina, un pò a sorpresa, Pavlovic presentando la coppia difensiva formata da Tomori e Gabbia. Da capire se l’indiscrezione troverà definitivamente conferma col passare delle ore.