Gabbia Milan, in arrivo l’investitura definitiva? Fonseca ci pensa, tutti i dettagli

Gabbia Milan, può arrivare l’investitura definitiva da parte di Paulo Fonseca: il classe ’99 capitano contro l’Udinese? I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è alle prese con la questione capitano in vista della sfida di sabato contro l’Udinese e dopo l’espulsione di Theo Hernandez con la Fiorentina.

Al momento i due in pole sono Leao e Gabbia con l’italiano favorito: scartato Maignan non tanto per caratteristiche (sarebbe l’ideale) ma perchè Fonseca preferisce che il capitano sia un calciatore di movimento. Da domani, ripresa degli allenamenti a Milanello, verrà presa la decisione definitiva. L’italiano appare ora in pole.