Gabbia Milan, il difensore sarà a disposizione contro il Cagliari? Ecco cosa filtra ULTIME

Gabbia Milan, il difensore sarà a disposizione contro il Cagliari? Ecco cosa filtra. Le ULTIME sul ritorno del giocatore

Tutto fatto per il ritorno di Gabbia al Milan.

Il difensore è atteso in serata a Milano e poi comincerà la sua avventura rossonera da mercoledì 3 gennaio con il primo allenamento con i rossoneri. Secondo quanto riportato da SkySport non dovrebbe essere a disposizione quindi per Milan-Cagliari ma lo sarà dal match contro l’Empoli.