Futuro Tomori, Tuchel criptico: «Sinceramente non sto pensando a lui»

Nel corso di una conferenza stampa l’allenatore del Chelsea Tomas Tuchel ha parlato del futuro di Fikayo Tomori

Il futuro di Fikayo Tomori è tutto da scrivere. Il difensore inglese di proprietà del Chelsea ha cominciato molto bene questi suoi 6 mesi di prestito al Milan ed i rossoneri cominciano a ragionare su un suo possibile riscatto.

Del giocatore ne ha parlato proprio il tecnico dei Blues in conferenza stampa: «Ad essere onesto, non ho speso molti minuti pensando a Tomori, non perchè non mi piace o non vedo potenziale ma semplicemente perchè non c’era tempo. Ogni minuti che passo qui a Cobham è per i ragazzi che sono qui. È di tradizione qui al Chelsea avere tanti giocatori in prestito. Questo è buono perchè così possono mostrare le loro qualità in club differenti. Tomori resta un bell’acquisto, nelle prossime settimane discuteremo di tutti i giocatori che abbiamo in prestito. Certo, ho un’impressione generale su Tomori. Ha un alto potenziale, ma non conosco i suoi dettagli ora».