Futuro Pioli, spunta una pista a sorpresa per il futuro del tecnico! Primi contatti, la situazione

Futuro Pioli, spunta una pista a sorpresa per il futuro del tecnico rossonero: primi contatti con il Napoli di De Laurentiis

Importante aggiornamento dato da Il Mattino sul futuro di Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan. Nelle ultime settimane sarebbero infatti partiti i primi contatti esplorativi con il Napoli di De Laurentiis, prossimo avversario del Diavolo in campionato.

Il patron dei campani apprezza da sempre il profilo di Pioli ed è rimasto piacevolmente colpito dalle due gare di Champions League della scorsa stagione dove, a detta di De Laurentiis, il tecnico del Milan ha eliminato una squadra più forte della sua, ovvero proprio il Napoli di Spalletti. Dal canto suo Pioli ha come priorità la permanenza al Milan, col quale ha un contratto fino al 2025 da 4.5 milioni di euro, bonus inclusi, ma in caso di separazione non chiuderebbe le porte alla destinazione campana.