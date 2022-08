Futuro Frattesi: l’agente l’ha proposto al Milan, c’è un problema

Tra i nomi accostati al Milan c’è anche quello di Frattesi del Sassuolo. L’agente l’ha proposto ai rossoneri ma..

Come riporta il Corriere della Sera è il prezzo del giocatore neroverde che costa 25 milioni di euro, una cifra che i rossoneri non possono spendere dopo averne già spesi 35 per Charles De Ketelaere.