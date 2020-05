Futuro Donnarumma: in caso di cessione pronte due valide alternative

Futuro Donnarumma: in caso di cessione il club di Via Aldo Rossi avrebbe con sé due valide alternative, Reina e Plizzari

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il futuro di Gianluigi Donnarumma parrebbe sempre più un rebus. Il Milan proverà a trattare il rinnovo del baby classe ’99, ma difficilmente potrà offrire un ingaggio superiore a quello attuale.

In caso di mancata intesa, il club di Via Aldo Rossi dovrà senza alcun dubbio cedere il giovane talento per ricavare un buon fondo economico e far registrare una plusvalenza importante. In caso contrario rischierebbe di perderlo a zero alla fine della stagione successiva, il che provocherebbe un serio danno economico e di immagine.

In casa Milan ci sarebbero due valide alternative: Alessandro Plizzari e Pepe Reina, con il quest’ultimo che prenderebbe il posto di Gigio.