Incalzato sul futuro di Federico Chiesa, Stefano Pioli non ha smentito un possibile approdo dell’esterno viola al Milan: le dichiarazioni

Nel corso della conferenza stampa in vista dell’esordio europeo dei rossoneri in Irlanda, il tecnico Stefano Pioli ha risposto anche ad una domanda riguardante il futuro di un suo pallino ai tempi della Fiorentina: Federico Chiesa. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

«Chiesa? Sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione: ho dei direttori ed un’area tecnica importante che deve pensare al mercato, devo concentrarmi sulle prossime partite, sulla prima che va affrontata con l’approccio giusto. Le amichevoli le abbiamo affrontate con la giusta voglia, il primo impegno ufficiale dovrà dirci tante cose».

Il tecnico rossonero ha cercato quindi di dribblare la domanda non smentendo di fatto una possibile trattativa per l’esterno viola classe 1997; in particolare, nell’ultimo scorcio del suo virgolettato, è possibile ricondurre eventuali accordi in grado di alzare ulteriormente l’asticella dei rossoneri solamente grazie al superamento dei preliminari di Europa League, che consentirebbero ai rossoneri di ampliare la rosa in vista della partecipazione a ben tre competizioni stagionali.