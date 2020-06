Futuro Bennacer: è tempo di riflessioni in via Aldo Rossi

Futuro Bennacer: il club di Via Aldo Rossi starebbe riflettendo sulla possibile permanenza o addio dell’algerino

Ore e giorni di riflessione per a Casa Milan per discutere sul futuro di Ismael Bennacer. L’algerino, arrivato dall’Empoli per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, ha decisamente conquistato il popolo rossonero e la società, tanto da non passare inosservato anche nel resto d’Europa.

Dopo il PSG, anche il Manchester City si sarebbe messo sulle tracce del numero 4 rossonero. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Guardiola avrebbe addirittura chiamato il giocatore per spiegargli il progetto, così come ha fatto il ds Leonardo del PSG contattando l’agente.

La palla passa ora al club di Via Aldo Rossi, che dovrà per forza di cose decidere se fare un’enorme plusvalenza o trattenere un ormai dichiarato punto fermo.