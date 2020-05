Fusetti: «Noi siamo pronte a tornare e sognare la Champions»

Il difensore del Milan femminile, Laura Fusetti, ha voluto parlare della possibilità di riprendere a giocare e come le rossonere risponderanno

Ecco le parole di Laura Fusetti in un’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport in merito alla situazione del calcio colpito anch’esso da Coronavirus e sulla possibilità o meno di riprendere.

«Non vedo l’ora di tornare in campo. Il momento è difficile, però c’è bisogno anche di emozionarsi di nuovo. Dopo due mesi io il rischio me lo assumo. Non ci si può fermare davanti alle paure. Noi siamo pronte e appena ci dicono di ripartire, ripartiamo. La società non ha toccato i nostri stipendi. Maldini e Gazidis sono sempre disponibili: tengono a noi come a tutte le categorie degli uomini. Spero di restare al Milan per molto tempo. Non amo cambiare perché una squadra per me diventa una seconda casa. Il mio sogno è giocare in Champions League con la maglia rossonera»