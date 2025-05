Furlani Milan, il dirigente analizza la stagione: «Tante cose non sono andate, abbiamo una priorità per il prossimo anno». Le ultimissime

Intervenuto a Sky prima della vittoria del suo Milan contro il Bologna, Giorgio Furlani ha rilasciato un commento sulla stagione che si sta per concludere.

LE PAROLE DI FURLANI – «In una stagione non c’è una cosa, ma tante cose che non sono andate. Non sono contento di come è andata la stagione, non andremo in Champions che è la casa del Milan. Il focus è tornarci il prima possibile».