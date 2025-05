Furlani a DAZN: «Direttore sportivo? Il focus in questo momento è uno»

Furlani ai microfoni di DAZN, nel prepartita di Bologna-Milan, ha fatto chiarezza sulla questione direttore sportivo

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN toccando diversi argomenti: dal futuro di Conceicao alla questione direttore sportivo:

SU CONCEICAO – «Sergio appena arrivato a gennaio ha vinto un trofeo, adesso è nella posizione per essere il primo allenatore da Ancelotti a vincere un altro trofeo. È chiaro che è una cosa rilevante, ma valutiamo in generale come stanno andando le cose a Milanello, come sta lavorando, e abbiamo fiducia in lui».

SUL DS – «In passato ho detto che stiamo valutando “se” prendere un direttore sportivo, e se lo prendiamo deve essere qualcuno che aggiunga valore e ci aiuti a fare meglio e crescere sportivamente. Sicuramente non è il focus adesso. Il focus è su chiedere bene la stagione e poi vedremo».