Furlani al pranzo Uefa pre Roma Milan: nessuna dichiarazione per l’ad rossonero – VIDEO

È il giorno di Roma Milan. In attesa del match in questi istanti va in scena il tradizionale pranzo Uefa tra dirigenze. L’arrivo di Furlani

L’attesa per Roma Milan sta per finire. In vista del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2023-24, in questi istanti sta andando in scena il tradizionale pranzo Uefa tra dirigenze e una delegazione della UEFA.

L'arrivo di Giorgio #Furlani al pranzo Uefa tra delegazioni pre #ASRACM 🔴⚫️

Arrivato poco fa Giorgio Furlani, amministrato delegato del Milan, non rilasciando nessuna dichiarazione perché impegnato al telefono.