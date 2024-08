Fullkrug West Ham, l’attaccante ha SPERATO fino all’ultimo nel Milan! Il RETROSCENA sulla volontà del tedesco

Alla fine Niclas Fullkrug ha scelto di accasarsi col West Ham. Per diverse settimane il suo nome è circolato in orbita calciomercato Milan come attaccante da affiancare ad Alvaro Morata. I rossoneri non hanno però mai affondato il colpo e non hanno trovato alcun accordo col Borussia Dortmund, che lo ha invece ceduto al club inglese. Spunta un retroscena non da poco inerente alla volontà e alla preferenza del calciatore.

Come riporta Sky Sports DE, Fullkrug si era sempre dimostrato aperto alla possibilità di trasferirsi a Milano, ma al contempo non aveva mai disdegnato la possibilità di giocare in Premier League. Il giocatore aveva anche chiesto consiglio allo staff tecnico della Germania per capire quale fosse la scelta migliore da compiere per il suo futuro professionale, ricevendo come consiglio quello di andare al West Ham in quanto fosse la soluzione migliore. Il tedesco si è così convinto dell’opzione Premier, seppur abbia sperato sino all’ultimo che il Milan compiesse un passo deciso verso le richieste del Dortmund.