Fullkrug Milan, l’ex obiettivo rossonero sbarca in Italia? Ipotesi incredibile sul tavolo

Fullkrug Milan, l’ex attaccante del club rossonero potrebbe sbarcare in Serie A: ci pensa la Juve per il prossimo gennaio

Importante indiscrezione rilanciata da Tuttosport su Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham seguito la scorsa estate anche dal calciomercato Milan. Il bomber ha aperto alla Juve.

Ed ecco che sta prendendo piede l’idea che porta al centravanti del West Ham: dopo un inserimento non facile in Inghilterra il tedesco direbbe sì a un prestito fino a fine stagione come vorrebbe la Juve. Prossime settimane decisive.