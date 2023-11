Frey punzecchia il Milan: «Lo scudetto del 2021 fu più l’Inter a perderlo»

L’ex portiere dell’Inter, Sebastien Frey, ha parlato della lotta scudetto ricordando quello vinto dal Milan ai danni dei nerazzurri

Intervenuto su TV Play, Sebastien Frey ricorda lo scudetto 2021/22 vinto dal Milan ai danni dell’Inter e si è espresso così sulla lotta per il campionato di quest’anno.

LE PAROLE – «Sappiamo come il Milan ha vinto lo scudetto. E’ più l’Inter che lo ha perso. Oggi l’Inter è molto solida. Ha due squadre. Si può permettere di fare due cambi senza perdere qualità. Ha una delle migliori difese d’europa, i numeri parlano chiaro. Ha concesso solo cinque gol. Ma occhio alla Juve. Non sono juventino, ma sono obbiettivo. La fortuna lo scorso anno è stato avere Allegri come allenatore per la gestione delle questioni extracalcistiche. Non la vedremo vincere 5 a 0 ma è li. Vince 1 a 0 ma vince. Ha aperto un ciclo con ragazzi promettenti. Serve tempo. Ma nonostante questo dice la sua e vince. Riprendo le dichiarazioni di Mourinho: credo che se l’Inter dovesse vincere in campionato non lo farà con 20 punti. Sarà campionato aperto e divertente».