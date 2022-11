Frey: «Sbagliato parogonare De Ketelaere a Kakà»

Intervenuto durante la trasmissione Twitch, “Kickoff Speciale Mondiale” , l’ex portiere Sebastian Frey ha parlato di Charles De Ketelaere

«Quello vero spero di vederlo nel Mondiale. È stato sbagliato paragonarlo a un mostro come Kakà. È un talento ma in una piazza come il Milan si deve ambientare. Ad oggi i tifosi non sono soddisfatti, è un punto interrogativo»