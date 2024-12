Frendrup Milan, l’agente complica i piani rossoneri: «Potrebbe far bene con Palladino alla Fiorentina». L’annuncio sul centrocampista

Martorelli, agente di Frendrup ai microfoni di Tmw Radio per Maracanà ha fatto un annuncio sul centrocampsita danese del Genoa seguito da tempo dal mercato Milan. Ecco le sue parole.

L’ANNUNCIO SU FRENDRUP – «Ha quantità, qualità, esperienza. Potrebbe far bene in un contesto come quello di Palladino. Ok, però bisogna anche capire il Genoa, perché va bene vendere giocatori importanti ma bisogna anche salvarsi...».